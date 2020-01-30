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Глава Республики Алтай заявил, что попал в больницу из-за обострения панкреатита

09:55, 30 января, 2020
Евгений Кандаков
Глава Республики Алтай заявил, что попал в больницу из-за обострения панкреатита
09:55, 30 января, 2020
Евгений Кандаков
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#здоровье\n#власть и чиновники\n#губернаторы\n#Алтай\n#больница\n#слухи
Фото: vk.com/olegkhorokhordin
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Ранее один из telegram-каналов сообщил, что у губернатора имеются проблемы с алкоголем.

Москва. Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин объяснил причины своего пребывания в московской клинике. Агентству РБК он рассказал, что у него обострился панкреатит из-за стресса и нарушения режима питания.

«Лег на пару дней прокапаться», - заявил руководитель региона.

В пресс-службе главы и правительства Республики Алтай подтвердили, что Олега Хорохордина поместили в одну из московских клиник из-за проблем с желудком. В столице он находился по причине командировки. Обязанности главы региона исполняет первый вице-премьер Виталий Махалов.

Ранее один из telegram-каналов сообщил, что у губернатора имеются проблемы с алкоголем – якобы он находится в месячном запое. Из-за этого Хорохордина будто бы и отправили лечиться.

Добавим, Олег Хорохордин стал главой Республики Алтай 20 марта 2019 года по результатам всенародных выборов.

09:55, 30 января, 2020
Евгений Кандаков
217
0
#здоровье\n#власть и чиновники\n#губернаторы\n#Алтай\n#больница\n#слухи

 

 

 


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