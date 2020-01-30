Глава Республики Алтай заявил, что попал в больницу из-за обострения панкреатита

Ранее один из telegram-каналов сообщил, что у губернатора имеются проблемы с алкоголем.



Москва. Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин объяснил причины своего пребывания в московской клинике. Агентству РБК он рассказал, что у него обострился панкреатит из-за стресса и нарушения режима питания.

«Лег на пару дней прокапаться», - заявил руководитель региона.

В пресс-службе главы и правительства Республики Алтай подтвердили, что Олега Хорохордина поместили в одну из московских клиник из-за проблем с желудком. В столице он находился по причине командировки. Обязанности главы региона исполняет первый вице-премьер Виталий Махалов.

Ранее один из telegram-каналов сообщил, что у губернатора имеются проблемы с алкоголем – якобы он находится в месячном запое. Из-за этого Хорохордина будто бы и отправили лечиться.

Добавим, Олег Хорохордин стал главой Республики Алтай 20 марта 2019 года по результатам всенародных выборов.