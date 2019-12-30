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Путин поблагодарил Трампа за предотвращенный теракт в Санкт-Петербурге

10:00, 30 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Путин поблагодарил Трампа за предотвращенный теракт в Санкт-Петербурге
10:00, 30 декабря, 2019
Евгений Кандаков
143
0
#Владимир Путин\n#ФСБ\n#терроризм\n#США\n#Санкт-Петербург\n#Россия\n#теракт\n#террористы\n#Дональд Трамп
Фото: kremlin.ru
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Оперативники задержали с поличным двух подозреваемых.

Москва. Президент России Владимир Путин позвонил американскому лидеру Дональду Трампу. Как рассказали в пресс-службе Кремля, глава государства поблагодарил своего американского коллегу за помощь в предотвращении теракта.

Информация о готовящейся атаке была своевременно передана по линии спецслужб. Президенты условились продолжить сотрудничество в борьбе с терроризмом. Разговор состоялся в воскресенье, 29 декабря, по инициативе российской стороны.

В Центре общественных связей ФСБ России между тем сообщили, что в субботу, 29 декабря, были задержаны двое граждан, планировавших организовать теракт в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. У подозреваемых нашли улики и материалы, указывающие на подготовку ими терактов. Также в ФСБ подтвердили, что на предполагаемых террористов оперативники вышли благодаря информации, полученной от американских спецслужб.

Напомним, в 2017 году США также помогли задержать преступников, планировавших взорвать Казанский собор Санкт-Петербурга.

10:00, 30 декабря, 2019
Евгений Кандаков
143
0
#Владимир Путин\n#ФСБ\n#терроризм\n#США\n#Санкт-Петербург\n#Россия\n#теракт\n#террористы\n#Дональд Трамп

 

 

 


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