Путин поблагодарил Трампа за предотвращенный теракт в Санкт-Петербурге

Оперативники задержали с поличным двух подозреваемых.



Москва. Президент России Владимир Путин позвонил американскому лидеру Дональду Трампу. Как рассказали в пресс-службе Кремля, глава государства поблагодарил своего американского коллегу за помощь в предотвращении теракта.

Информация о готовящейся атаке была своевременно передана по линии спецслужб. Президенты условились продолжить сотрудничество в борьбе с терроризмом. Разговор состоялся в воскресенье, 29 декабря, по инициативе российской стороны.

В Центре общественных связей ФСБ России между тем сообщили, что в субботу, 29 декабря, были задержаны двое граждан, планировавших организовать теракт в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. У подозреваемых нашли улики и материалы, указывающие на подготовку ими терактов. Также в ФСБ подтвердили, что на предполагаемых террористов оперативники вышли благодаря информации, полученной от американских спецслужб.

Напомним, в 2017 году США также помогли задержать преступников, планировавших взорвать Казанский собор Санкт-Петербурга.