Россиянам предложили переселяться из ветхих домов за счет льготной ипотеки

Документ уже поступил в Госдуму.

Москва. Россиянам, живущим в аварийных и ветхих домах, могут дать льготную ипотеку на расселение. Документ об этом поступил в Госдуму, сообщает РБК со ссылкой на «Известия».

Инициативу подготовил член парламентского комитета по бюджету Дмитрий Юрков. В ней предлагается предусмотреть возможность владельцам квартир в объектах аварийного и ветхого жилья оформлять ипотеку для расселения при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ставка по ней не должна превышать 3%, считает депутат.

Также Юрков предлагает субсидировать сделку за счет государственных средств, если жильцы найдут подходящую недвижимость самостоятельно.

Добавим, по данным «Известий», законопроект уже готовы поддержать две парламентские партии.