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Минтруд России предложил лишить пособий подрабатывающих матерей

16:17, 11 октября, 2019
Дарья Снидкова
Минтруд России предложил лишить пособий подрабатывающих матерей
16:17, 11 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#мама\n#детские пособия\n#Минтруд России
Фото: pxhere.com
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Проект подготовлен.

Москва. Минтруд России подготовил законопроект, меняющий условия получения пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом пишет RT со ссылкой на документ, опубликованный на портале нормативных правовых актов.

В ведомстве предложили прекращать выплаты в случае, если «в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребёнком осуществляет иное лицо».

То есть претендовать на средства может тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили «Известия».

В Минтруде пояснили, что закон не предусматривает ограничений по длительности рабочего времени, но мать, отец, опекун или другое застрахованное лицо, сохраняет право на пособие только если самостоятельно ухаживает за младенцем, пишет РБК.

16:17, 11 октября, 2019
Дарья Снидкова
102
0
#мама\n#детские пособия\n#Минтруд России

 

 

 


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