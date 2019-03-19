Путин подписал законы о фейковых новостях и оскорблении власти

Поправки внесли в закон об информации.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и оскорблении госсимволов. Об этом пишет RT.

Документы опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон о «фейковых новостях» предусматривает блокировку недостоверных и искажающих факты материалов. Штраф за распространение такой информации доходит до 1,5 млн рублей.

Ранее в Госдуме объяснили порядок блокировки сайтов.

Кроме того, Путин подписал закон о блокировке материалов, оскорбляющих общество, госсимволы и институты власти России, пишут «Известия».

Согласно принятым поправкам, генпрокурор имеет право обращаться в Роскомнадзор с требованием удалить материалы, а также заблокировать ресурсы, распространяющие оскорбляющую информацию.

Ранее в Госдуме объяснили кто попадает под статью, а также порядок блокировки сайтов.