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Путин подписал законы о фейковых новостях и оскорблении власти

09:25, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
09:25, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#Владимир Путин\n#фэйки\n#ответственность\n#закон\n#поправки\n#оскорбления
Фото: сайт Президента России
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Поправки внесли в закон об информации.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и оскорблении госсимволов. Об этом пишет RT.

Документы опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон о «фейковых новостях» предусматривает блокировку недостоверных и искажающих факты материалов. Штраф за распространение такой информации доходит до 1,5 млн рублей.

Ранее в Госдуме объяснили порядок блокировки сайтов.

Кроме того, Путин подписал закон о блокировке материалов, оскорбляющих общество, госсимволы и институты власти России, пишут «Известия». 

Согласно принятым поправкам, генпрокурор имеет право обращаться в Роскомнадзор с требованием удалить материалы, а также заблокировать ресурсы, распространяющие оскорбляющую информацию.

Ранее в Госдуме объяснили кто попадает под статью, а также порядок блокировки сайтов.

09:25, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
125
0
#Владимир Путин\n#фэйки\n#ответственность\n#закон\n#поправки\n#оскорбления

 

 

 


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