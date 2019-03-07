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В России начнут наказывать за распространение фейковых новостей

13:30, 07 марта, 2019
Дарья Снидкова
13:30, 07 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#Москва\n#информация\n#новости\n#Госдума\n#законопроект
Фото: mt.news-front.info
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Госдума приняла поправки в закон об информации.

Москва. Госдума России в третьем чтении приняла законопроект о блокировке фейковых новостей. Соответствующие поправки внесли в закон об информации и в административный кодекс, сообщается на сайте нижней палаты.

По определению Госдумы, фейковые новости – это недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверной и создающая угрозу безопасности.

Степень достоверности будет определять Генпрокурор России или его замы. Их решение можно оспорить в суде.

В случае обнаружения недостоверной новости в сетевом издании Генпрокурор обратится в Роскомнадзор с требованием о блокировке. Ведомство должно уведомить издание, после чего редакция обязана удалить фейк.

В случае же, если редакция незамедлительно не удалила указанную информацию, Роскомнадзор «направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию», — гласит норма закона.

Штрафовать за распространение будут в зависимости от тяжести последствий. За первое нарушение гражданин должен будет отдать в казну от 30 до 100 тыс. рублей, должностные лица – от 60 до 200 тыс. рублей, юридические – от 200 до 500 тыс. рублей.

За повторное нарушение: гражданин 100-300 тыс. рублей, должностное лицо – 300-600 тыс. рублей, юридическое – от 500 тыс. - 1 млн рублей.

Если информация привела к смерти человека или причинила вред его здоровью, имуществу и к иным тяжким факторам, то максимальный штраф для гражданина увеличивается до 400 тыс. рублей, должностного лица – до 900 тыс. рулей, для юридического – до 1,5 млн рублей.

«Предлагаемая административная ответственность должна стать механизмом предупреждения деяний», — сказал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

При этом законопроект оговаривает, что для того, чтобы проступок являлся правонарушением, необходимо доказать умысел.

«Если гражданин делает репост того, что ему показалось достоверным – это не является нарушением. Но если пользователь сознательно создает и публикует фейковую новость – это подпадает под действие статьи КоАП», — объяснил председателей профильных комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Дела будут рассматривать в суде. Срок давности расследования – до 1 года.

13:30, 07 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#Москва\n#информация\n#новости\n#Госдума\n#законопроект

 

 

 


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