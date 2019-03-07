play
pause
  • $ 65.84 ↑
  • € 74.42 ↓

За оскорбление общества и государства будут штрафовать в России

14:12, 07 марта, 2019
Дарья Снидкова
14:12, 07 марта, 2019
Дарья Снидкова
174
0
#общество\n#Москва\n#государство\n#закон\n#оскорбления\n#законопроект\n#Россия.
Фото: Pixabay
174
0

За неуважительную публикацию придется заплатить до 200 тыс. рублей.

Москва. Госдума приняла в третьем чтении закон об административной ответственности за распространение материалов, оскорбляющих государство и общество. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.

Под «запретные» материалы попадает информация, которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам России, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть», говорится в сообщении.

В случае обнаружения таких материалов Генпрокурор обращается в Роскомнадзор с требованием принять меры. Если ресурс не удаляет оскорбительную информацию по запросу ведомства в течение суток, то его блокируют.

Заморозка снимается только после удаления материала.  

Как пишет RT со ссылкой на РИА Новости, за неуважительные публикации предусмотрен штраф от 30 до 100 тыс. рублей, за повторное нарушение – от 100 до 200 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Штраф от 200 до 300 тыс. рублей предусмотрен для лиц, которые ранее подвергались административному наказанию.

Как пишет «РГ» со ссылкой на слова первого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, понятие «оскорбление органов госвласти» относится к госинститутам. То есть отдельные депутаты и чиновники не смогут использовать эти нормы для своей защиты – в этом случае служащий может подать иск в частном порядке об оскорблении чести и достоинства.

Однако законопроект защитит отдельные социальные группы и конфессии.

14:12, 07 марта, 2019
Дарья Снидкова
174
0
#общество\n#Москва\n#государство\n#закон\n#оскорбления\n#законопроект\n#Россия.

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска сообщили о гуляющем по городу медведе

14:38, 28 февраля, 2019
3569

Суд обязал жителя Удмуртии снести возведенную им церковь

3196
16:25, 03 марта, 2019

Напугавший жителей Ижевска медведь сбежал из цирка

3065
15:15, 28 февраля, 2019

Житель Удмуртии убил мужчину, отвлекавшего его сотрудников от работы

2946
14:52, 02 марта, 2019

Масленица-2019 в Ижевске: программа праздничных гуляний

2873
10:20, 28 февраля, 2019

Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

19:14, 02 марта, 2019
3389

Власти Екатеринбурга забрали квартиру у мужчины, спасшего 3 детей из пожара

1936
16:15, 28 февраля, 2019

Пользователи сети раскритиковали экс-супругу депутата за высказывание о «нищебродах»

1192
10:47, 02 марта, 2019

Замглавы ФСИН назвал безделье причиной онемения ноги Кокорина

1142
17:36, 05 марта, 2019

Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ее персоной

1104
20:00, 03 марта, 2019

Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии

14:08, 02 марта, 2019
3507

В Германии забеспокоились о транзите газа через Украину

1972
11:10, 03 марта, 2019

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1326
09:50, 05 марта, 2019

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

1173
09:28, 06 марта, 2019

В США оштрафовали TikTok на 5,7 млн долларов за сбор данных о детях

997
14:54, 28 февраля, 2019

Мультимедиа

Кофемолка - выпуск 70: Ольга Абрамова в гостях у Энвиля Касимова

Мастер класс Энвиля Касимова в Удмуртском музее изобразительных искусств

Удмуртия в минуту: выращивание африканских сомов и фестиваль фейерверков

06 марта, 2019