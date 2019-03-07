За оскорбление общества и государства будут штрафовать в России

За неуважительную публикацию придется заплатить до 200 тыс. рублей.

Москва. Госдума приняла в третьем чтении закон об административной ответственности за распространение материалов, оскорбляющих государство и общество. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.

Под «запретные» материалы попадает информация, которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам России, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть», говорится в сообщении.

В случае обнаружения таких материалов Генпрокурор обращается в Роскомнадзор с требованием принять меры. Если ресурс не удаляет оскорбительную информацию по запросу ведомства в течение суток, то его блокируют.

Заморозка снимается только после удаления материала.

Как пишет RT со ссылкой на РИА Новости, за неуважительные публикации предусмотрен штраф от 30 до 100 тыс. рублей, за повторное нарушение – от 100 до 200 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Штраф от 200 до 300 тыс. рублей предусмотрен для лиц, которые ранее подвергались административному наказанию.

Как пишет «РГ» со ссылкой на слова первого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, понятие «оскорбление органов госвласти» относится к госинститутам. То есть отдельные депутаты и чиновники не смогут использовать эти нормы для своей защиты – в этом случае служащий может подать иск в частном порядке об оскорблении чести и достоинства.

Однако законопроект защитит отдельные социальные группы и конфессии.