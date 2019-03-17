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Европа вновь не признала итоги референдума в Крыму

16:30, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
16:30, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#Евросоюз\n#Крым\n#признание\n#референдум\n#Россия.
Фото: pxhere.com
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Действия России назвали прямым вызовом международной безопасности.

Москва. Евросоюз вновь отказался признавать итоги референдума, прошедшего в марте 2014 года в Крыму. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

«Европейский союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права», — говорится в заявлении главы европейской дипломатии Фередерики Могерини.

Она назвала действия России на полуострове прямым вызовом международной безопасности.

Согласно документу, Евросоюз сохранит свою приверженность полной реализации политики непризнания Крыма как части России. По мнению Могерини, именно нарушения международного права Россией привели к ситуации в Керченском проливе.

Также в ЕС не одобрили строительство Крымского моста, восприняв его как нарушение территориальной целостности и суверенитета полуострова.

16:30, 17 марта, 2019
Дарья Снидкова
92
0
#Евросоюз\n#Крым\n#признание\n#референдум\n#Россия.

 

 

 


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