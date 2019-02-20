Налог для самозанятых могут распространить на всю Россию с 2020 года

Сейчас он действует в четырех регионах.

Москва. Налог для самозанятых могут ввести во всех регионах России с 2020 года. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поручил профильным ведомствам представить соответствующие предложения, пишет RT.

Доклад о первых итогах и дальнейшей реализации должен быть готов к лету 2019 года.

Напомним, закон о проведении налогового эксперимента президент Владимир Путин подписал в ноябре 2018 года.

Самозанятые граждане из Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана должны выплачивать налог с доходов от своей деятельности. Для физических лиц предусмотрена ставка в размере 4%, а для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 6%.