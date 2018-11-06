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В России запретили анонимное пользование мессенджерами

14:14, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
14:14, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
122
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#Москва\n#постановления Правительства РФ\n#доступность\n#мессенджер
Фото: pxhere.com
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Идентифицироваться пользователь будет по номеру телефона.

Москва. Правительство России утвердило постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовой информации.

Согласно постановлению, администратор мессенджера при идентификации пользователя обязан проверить информацию об абоненте у сотового оператора. Оператор в течение 20 минут должен ответить на запрос, есть ли такой номер в базе данных. Если информации не будет, то пользователю откажут в регистрации.

Таким образом, сотовая компания будет в курсе приложений, которыми пользуются ее клиенты. Кроме того, она должна занести в базу уникальный код идентификации пользователя.

При изменении клиентом номера телефона, оператор обязан в течение суток уведомить об этом администратора мессенджера, а пользователю придется пройти повторную идентификацию.  

Постановление опубликовали 6 ноября 2018 года. Оно вступит в силу через 180 дней.

 

14:14, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
122
0
#Москва\n#постановления Правительства РФ\n#доступность\n#мессенджер

 

 

 


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