Минфин России готовит закон об экологическом налоге

Он заменит платежи за негативное воздействие на среду.

Москва. Министерство финансов России разрабатывает проект нового закона об экологическом налоге. Как пишет «Комсомольская правда», он заменит уже существующие платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

Сейчас эко-сферу регулирует закон «Об охране окружающей среды». Размер штрафа определяется уровнем загрязнения. По мнению министерства, закон работает неэффективно. Все средства с оплаченных штрафов должны идти в госпрограммы по улучшению экологической ситуации в стране, однако их приходится финансировать дополнительно.

Если закон примут, то он вступит в силу 1 января 2020 года.