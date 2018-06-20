play
pause
  • $ 64.07 ↑
  • € 74.18 ↑

Владимир Путин может вновь обратиться к Федеральному собранию до конца 2018 года

12:56, 20 июня, 2018
Александра Бобрович
12:56, 20 июня, 2018
Александра Бобрович
1046
0
#Владимир Путин\n#СМИ\n#Послание президента к ФС РФ\n#депутаты\n#послание президента\n#чиновники\n#Дмитрий Песков
Фото: kremlin.ru
1046
0

Глава государства выступит с посланием к депутатам, сенаторам и главам регионов в рамках нового президентского срока.

Москва. Владимир Путин может вновь обратиться к Федеральному собранию до конца 2018 года. Об этом «Известиям» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  

По его словам, глава государства выступит с посланием к депутатам, сенаторам и главам регионов в рамках нового президентского срока. На данный момент обговаривается возможная дата проведения мероприятия.  

Так, Владимир Путин может обратиться к Федеральному собранию в конце года. Однако Дмитрий Песков не исключил того, что послание огласят позднее – в 2019 году. «И то и другое возможно», - приводит его слова издание.  

Напомним, до этого президент России выступал с обращением к Федеральному собранию 1 марта. Тогда мероприятие впервые прошло в Центральном выставочном зале «Манеж».

12:56, 20 июня, 2018
Александра Бобрович
1046
0
#Владимир Путин\n#СМИ\n#Послание президента к ФС РФ\n#депутаты\n#послание президента\n#чиновники\n#Дмитрий Песков

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала жителям Удмуртии о борьбе с диабетом

13:58, 15 июня, 2018
24306

Синоптики рассказали о том, когда в Удмуртию придет лето

16622
16:25, 13 июня, 2018

В Ижевске студентка ИжГТУ заплатит штраф за попытку «проучить» квартирантов

14812
08:30, 13 июня, 2018

Глава Удмуртии предложил распустить советы депутатов в двух муниципальных образованиях республики

11645
12:35, 14 июня, 2018

Жители Удмуртии сообщили о НЛО

8923
09:55, 17 июня, 2018

Российские профсоюзы предложили смягчить повышение пенсионного возраста для женщин

14:26, 17 июня, 2018
7034

Правительство России может смягчить пенсионную реформу

3281
10:49, 16 июня, 2018

Котик из Эрмитажа указал на победителя первого матча Чемпионата мира по футболу-2018

2877
18:59, 13 июня, 2018

Опрос: против повышения пенсионного возраста выступают 92% россиян

2824
10:29, 14 июня, 2018

Ребенок погиб после нападения собаки в Коломне

2482
17:35, 18 июня, 2018

Питон проглотил пожилую женщину в Индонезии

13:38, 16 июня, 2018
70860

Драгоценные камни падают с неба на жителей Гавайских островов

2690
15:48, 15 июня, 2018

Ученые: животные переходят на ночной образ жизни из страха перед людьми

2229
16:45, 16 июня, 2018

Кристина Агилера под видом уличного музыканта спела в метро Нью-Йорка

2226
19:30, 16 июня, 2018

Власти Македонии под нажимом Греции согласились переименовать свою страну

2134
10:24, 13 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: сбежавший солдат и ухудшение погоды

19 июня, 2018

В Зоопарке Удмуртии проводят чемпионат по футболу среди морских свинок

19 июня, 2018

Жители против строительства асфальтового производства

19 июня, 2018