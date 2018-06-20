Глава государства выступит с посланием к депутатам, сенаторам и главам регионов в рамках нового президентского срока.

Москва. Владимир Путин может вновь обратиться к Федеральному собранию до конца 2018 года. Об этом «Известиям» рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства выступит с посланием к депутатам, сенаторам и главам регионов в рамках нового президентского срока. На данный момент обговаривается возможная дата проведения мероприятия.

Так, Владимир Путин может обратиться к Федеральному собранию в конце года. Однако Дмитрий Песков не исключил того, что послание огласят позднее – в 2019 году. «И то и другое возможно», - приводит его слова издание.

Напомним, до этого президент России выступал с обращением к Федеральному собранию 1 марта. Тогда мероприятие впервые прошло в Центральном выставочном зале «Манеж».