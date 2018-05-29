Госдума предложила создать фонд поддержки родных языков

С таким предложением парламентарии выйдут к правительству при принятии закона «о национальных языках».

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госдумы от Удмуртии сообщили о возможном создании Фонда поддержки родных языков. Как рассказал на пресс-конференции во вторник, 29 мая, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, необходимо внимание со стороны федерации для сохранения и развития языков страны.

«И я думаю, что ко второму чтению законопроекта (изменения в закон об образовании, которые касаются изучения государственных языков российских регионов на добровольной основе – прим.ред.) мы внесем <…> предложение сформировать особую структуру на федеральном уровне, задачей которой будет поддержка родных языков. Это, видимо, будет федеральный фонд поддержки родных языков», - сообщил Исаев.

По его словам, у министерства просвещения регулярно возникают трудности с рецензированием учебников родного языка. «Недостаточно его написать, нужно чтобы его оценили и прочитали что там изложено, что там написано, провели экспертизу», - отметил парламентарий. Создание фонда позволит сформировать банк данных людей, владеющих родным языком, и способных качественно провести оценку материалов.

Кроме того, фонд может поддержать проведение мероприятий, направленных на сохранение языка, например, фестивалей, развитие языкового туризма, групп по обмену.

«Мы это будем правительству рекомендовать при продвижении этого законопроекта», - сообщил Исаев.