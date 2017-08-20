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      Мэр Москвы Собянин назвал идею переноса столицы России за Урал "гениальной"

      10:34, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      10:34, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      104
      0
      #демография\n#Москва\n#Дальний Восток\n#столица
      Фото: pixabay.com
      104
      0

      Свой комментарий по этому поводу он написал на странице "ВКонтакте".

      Москва. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России за Урал "гениальной". Мнение по этому поводу он написал на своей странице "ВКонтакте".
      "Перенести столицу на Дальний Восток - "гениальная" идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на 8 тысяч км от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом", - написал Собянин в соцсети.
      Перенести столицу из Москвы за Урал предложил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Свою идею он объяснил тем, что Россия гиперцентрализована.

      10:34, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      104
      0
      #демография\n#Москва\n#Дальний Восток\n#столица

       

       

       

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