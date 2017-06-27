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      После скандала со свалкой глава подмосковной Балашихи уволился по собственному желанию

      13:41, 27 июня, 2017
      Новичок
      13:41, 27 июня, 2017
      Новичок
      127
      0
      #Владимир Путин\n#экология\n#прямая линия\n#муниципалитеты\n#Московская область\n#полигон
      Фото: mosreg.ru
      127
      0

      На полигон Кучино пожаловались Путину в ходе прямой линии местные жители.

      Балашиха. Московская область. Евгений Жирков, возглавлявший подмосковный городской округ Балашиха, подал в отставку. Как сообщается на сайте губернатора и правительства Московской области, заявление о сложении полномочий по собственному желанию было подано и удовлетворено сегодня, 27 июня.  

      Обязанности градоначальника будет временно исполнять первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян.  

      Причины отставки не называются, но известно, что недавно в Балашихе разразился экологический скандал. В ходе прямой линии с Владимиром Путиным 12 июня местные жители пожаловались главе государства на свалку Кучино, соседство с которой вредит их здоровью.    

      Выслушав балашихинцев, Президент России назвал ситуацию «недопустимой» и пообещал помочь с закрытием свалки в течение месяца. Подмосковные власти запретили ввоз мусора на полигон еще на прошлой неделе.

      13:41, 27 июня, 2017
      Новичок
      127
      0
      #Владимир Путин\n#экология\n#прямая линия\n#муниципалитеты\n#Московская область\n#полигон

       

       

       

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