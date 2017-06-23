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      Госдума приняла закон о борьбе с «зеркалами» пиратских сайтов

      16:14, 23 июня, 2017
      Новичок
      16:14, 23 июня, 2017
      Новичок
      130
      0
      #интернет\n#пираты\n#Роскомнадзор\n#пиратское видео\n#Госдума\n#авторские права
      Фото: pixabay.com
      130
      0

      Он ударит по тем нарушителям авторских прав, которые незаконно распространяют российские фильмы.  

      Москва. Роскомнадзор сможет блокировать «зеркала» пиратских сайтов в кратчайшие сроки. Как пишут «Известия», закон об этом приняла сегодня, 23 июня, нижняя палата Федерального Собрания.  

      Документ принят в третьем чтении. Теперь при поступлении данных об обнаружении в интернете копии заблокированного сайта Минкомсвязь в течение суток будет принимать решение о признании этого ресурса копией и принимать меры по его блокировке.  

      Отмечается, что закон направлен исключительно против тех нарушителей авторских прав, которые незаконно распространяют в Интернете российские фильмы. Также инициатива обязывает поисковые системы не давать ссылки на пиратские сайты.  

      Добавим, закон вступит в силу с 1 октября текущего года.

      16:14, 23 июня, 2017
      Новичок
      130
      0
      #интернет\n#пираты\n#Роскомнадзор\n#пиратское видео\n#Госдума\n#авторские права

       

       

       

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