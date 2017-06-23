Госдума приняла закон о борьбе с «зеркалами» пиратских сайтов

Он ударит по тем нарушителям авторских прав, которые незаконно распространяют российские фильмы.

Москва. Роскомнадзор сможет блокировать «зеркала» пиратских сайтов в кратчайшие сроки. Как пишут «Известия», закон об этом приняла сегодня, 23 июня, нижняя палата Федерального Собрания.

Документ принят в третьем чтении. Теперь при поступлении данных об обнаружении в интернете копии заблокированного сайта Минкомсвязь в течение суток будет принимать решение о признании этого ресурса копией и принимать меры по его блокировке.

Отмечается, что закон направлен исключительно против тех нарушителей авторских прав, которые незаконно распространяют в Интернете российские фильмы. Также инициатива обязывает поисковые системы не давать ссылки на пиратские сайты.

Добавим, закон вступит в силу с 1 октября текущего года.