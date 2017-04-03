СМИ назвали примерную дату «прямой линии» с Путиным

Предполагается, что она состоится в июне.

Москва. Ожидается, что «прямая линия» с Президентом России Владимиром Путиным пройдет в июне. Общение с гражданами могут приурочить к Дню защиты детей 1 июня или Дню России 12 июня, сообщает «Коммерсантъ».

По мнению экспертов, перенос даты связан с недавними акциями протеста и с формированием президентской кампании.

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков рассказал, что «прямая линия» пройдет позже апреля, но раньше августа. Связано это с графиком президента.

Владимир Путин общается с гражданами страны в прямом эфире с 2001 года.