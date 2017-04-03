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      СМИ назвали примерную дату «прямой линии» с Путиным

      09:53, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:53, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      49
      0
      #Владимир Путин\n#Разговор с Владимиром Путиным\n#прямая линия\n#прямой эфир
      Фото: kremlin.ru
      49
      0

      Предполагается, что она состоится в июне.

      Москва. Ожидается, что «прямая линия» с Президентом России Владимиром Путиным пройдет в июне. Общение с гражданами могут приурочить к Дню защиты детей 1 июня или Дню России 12 июня, сообщает «Коммерсантъ».

      По мнению экспертов, перенос даты связан с недавними акциями протеста и с формированием президентской кампании.

      Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков рассказал, что «прямая линия» пройдет позже апреля, но раньше августа. Связано это с графиком президента.

      Владимир Путин общается с гражданами страны в прямом эфире с 2001 года. 

      09:53, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      49
      0
      #Владимир Путин\n#Разговор с Владимиром Путиным\n#прямая линия\n#прямой эфир
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