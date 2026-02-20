Сбер поздравляет россиян с наступающим Днем защитника Отечества и сообщает о режиме работы своих отделений в период 21–23 февраля 2026 года.

21 февраля (суббота) открыты все офисы, которые по графику работают в субботу.

22 февраля (воскресенье) открыты все офисы, которые по графику работают в воскресенье.

23 февраля (понедельник) открыты только дежурные офисы.

У каждого офиса режим работы индивидуальный. Его можно узнать в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы» или в отделениях.

Платежи по кредитам физических лиц 21-23 февраля будут списываться в штатном режиме. Если дата платежа выпадает на выходной или праздничный день (21–23 февраля), его можно внести до первого рабочего дня включительно (24 февраля), просрочки при этом не будет.

Обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка осуществляется с ограничениями по отдельным типам операций. Для уточнения информации нужно обратиться в центр поддержки клиентов. Он работает круглосуточно и без выходных. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 5555-777. Также можно получить онлайн-консультацию в клиентском чате, кликнув на значок сообщения в правом нижнем углу главной страницы сайта СберБизнеса. Информация о сервисах, доступных без посещения отделений банка, размещена здесь.

Банкоматы в зонах самообслуживания отделений будут работать в стандартном режиме. Общедоступные ― по режиму работы организации, где установлен банкомат.

Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в режиме 24/7.