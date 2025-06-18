По результатам исследования, проведенного платформой Авито Услуги, 72% россиян, купивших квартиру в новостройке за последние два года, выбрали жильё с отделкой. Чаще всего — с полной (чистовой) отделкой (44%). Предчистовой формат white box (уайт бокс) выбрали 28% опрошенных, еще 28% остановились на черновой отделке.

Несмотря на наличие чистовой отделки, более половины (52%) владельцев таких квартир впоследствии приступали к дополнительному ремонту. Средняя площадь приобретенного жилья в новостройках составила 53 кв. м.

Ремонт в квартирах с white box чаще всего выполнялся частично самостоятельно, с привлечением специалистов на отдельные этапы (74%). Только 3% справились с ремонтом полностью своими силами. Для черновой отделки доля полностью самостоятельных ремонтов выше — 17%.

Стоимость ремонта также варьируется в зависимости от типа отделки:

● В квартирах с white box стоимость услуг мастеров составила в среднем 8 210 руб/м²;

● В квартирах с черновой отделкой — 9 232 руб/м²;

● В квартирах с чистовой — 5 059 руб/м².

Дизайнеров интерьера чаще всего нанимают владельцы квартир с чистовой отделкой (44%) и предчистовой (37%). Среди тех, кто приобрел жилье без отделки, только 15% обращались к профессиональным проектировщикам.

Что на вторичном рынке?

Среди покупателей вторичного жилья 25% приобретают квартиры, не требующие дополнительных вложений в ремонт. Средняя площадь квартир приобретенных под капитальный ремонт составила 59 кв. м, под косметический — 48 кв. м.

Треть (33%) делавших ремонт во вторичке не прибегали к услугам специалистов, а справились своими силами. Причем косметический ремонт сделали полностью самостоятельно 40% хозяев. Чаще всего это отделка пола и стен. Услугами дизайнеров интерьера пользуются только 18% собственников вторичного жилья.

Если говорить про стоимость работ профессиональных мастеров, то средняя стоимость капитального ремонта во вторичке — 8 242 руб/м², что более чем в два раза выше косметического (3 788 руб/м²).

«Уже несколько лет подряд мы наблюдаем спрос на квартиры в новостройках с готовой отделкой — для многих покупателей это способ быстрее въехать в жилье и избежать дополнительных усилий при поиске подрядчиков. Вместе с тем, примерно половина владельцев таких квартир все же проводят доработки: в первую очередь — из-за несоответствия отделки их ожиданиям. Растет интерес и к предчистовой отделке — как компромиссному варианту между стандартными решениями и возможностью реализовать индивидуальный интерьер. Это отражается и на структуре спроса: все больше заказов приходится на дизайн-проекты (+168% в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а также на частичные ремонтные работы — гипсокартонные конструкции (+16%), напольные покрытия (+14%) и плиточные работы (+8%)», — рассказала руководитель категории «Ремонт и Строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова.