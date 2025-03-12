Количество исполнителей в сфере транспортных услуг на Авито Услугах выросло на 18%, по итогам четвертого квартала 2024 года, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. При этом наибольший рост отмечается в категории «по городу»: количество исполнителей увеличилось на 36%. А по количеству размещенных объявлений больше всего выросла категория «международные перевозки» — рост в 10 раз. На данный момент на Авито Услугах размещены более 100 000 исполнителей в сфере грузоперевозок.

Авито Услуги представили новый функционал для поиска перевозчиков: пользователи могут находить подходящих исполнителей, указав маршрут перевозки и тип груза, а также конкретизировав задачу. По данным Авито Услуг, с помощью нового виджета спрос на перевозки по городу увеличился на 26%, а на междугородние – на 65%.