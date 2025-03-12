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Количество исполнителей в сфере транспортных услуг на Авито Услугах выросло на 18%

12:31, 12 марта, 2025
Количество исполнителей в сфере транспортных услуг на Авито Услугах выросло на 18%
12:31, 12 марта, 2025
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#новости компаний\n#перевозки\n#услуги
Источник фото: arzik2
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По числу размещенных объявлений больше всего выросла категория «международные перевозки».

Количество исполнителей в сфере транспортных услуг на Авито Услугах выросло на 18%, по итогам четвертого квартала 2024 года, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. При этом наибольший рост отмечается в категории «по городу»: количество исполнителей увеличилось на 36%. А по количеству размещенных объявлений больше всего выросла категория «международные перевозки» — рост в 10 раз. На данный момент на Авито Услугах размещены более 100 000 исполнителей в сфере грузоперевозок.

Авито Услуги представили новый функционал для поиска перевозчиков: пользователи могут находить подходящих исполнителей, указав маршрут перевозки и тип груза, а также конкретизировав задачу. По данным Авито Услуг, с помощью нового виджета спрос на перевозки по городу увеличился на 26%, а на междугородние – на 65%.

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12:31, 12 марта, 2025
4
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#новости компаний\n#перевозки\n#услуги