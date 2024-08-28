Сотрудники Росгвардии уничтожили неразорвавшийся снаряд HIMARS возле Курской АЭС

Курчатов. Курская область. Обнаруженный неподалеку от Курской АЭС неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS обезвредили специалисты Росгвардии. Опасный предмет нашли в 5 км от атомной электростанции, передает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что вошедший в почву обломок сбитой средствами ПВО ракеты был начинен 180 неразорвавшимися поражающими элементами. Его уничтожили на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности.

На Курской АЭС сообщили, что станция работает в штатном режиме. Кстати, 27 августа объект посетил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он заявил, что видел на зданиях АЭС следы от ударов дронами.