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Сотрудники Росгвардии уничтожили неразорвавшийся снаряд HIMARS возле Курской АЭС

12:56, 28 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Сотрудники Росгвардии уничтожили неразорвавшийся снаряд HIMARS возле Курской АЭС
12:56, 28 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
19
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#АЭС\n#обстрел\n#беспилотники\n#ракеты\n#снаряд\n#Росгвардия\n#СВО\n#спецоперация
Фото: скриншот видео с t.me/RosgvardOfficial
19
0

Внутри находилось 180 поражающих элементов.

Курчатов. Курская область. Обнаруженный неподалеку от Курской АЭС неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS обезвредили специалисты Росгвардии. Опасный предмет нашли в 5 км от атомной электростанции, передает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что вошедший в почву обломок сбитой средствами ПВО ракеты был начинен 180 неразорвавшимися поражающими элементами. Его уничтожили на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности.

На Курской АЭС сообщили, что станция работает в штатном режиме. Кстати, 27 августа объект посетил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он заявил, что видел на зданиях АЭС следы от ударов дронами.

12:56, 28 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
19
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#АЭС\n#обстрел\n#беспилотники\n#ракеты\n#снаряд\n#Росгвардия\n#СВО\n#спецоперация