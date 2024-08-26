При атаке дронов ВСУ на Саратов пострадали четыре жителя

Саратов. Саратовская область. От ударов украинских беспилотников ранения получили четыре жителя Саратова. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Саратовской области.

Сообщается, что одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, троим пострадавшим помощь оказали на месте. Как уточнил глава региона Роман Бусаргин, за ее жизнь борются врачи. По его данным, в результате атаки пострадал жилой комплекс на Предмостовой площади, повреждены несколько квартир.

Также сообщается, что дроны ударили по городу Энгельс и поселку Прибрежный Энгельсского района. Повреждены жилые здания и автомобили, люди не пострадали.

В Минобороны России ранее проинформировали, что в течение ночи на 26 августа силы ПВО сбили над Саратовской областью 9 беспилотников ВСУ.

Ряд сетевых СМИ пишет, что речь идет о новых украинских дронах самолетного типа «Бобер».