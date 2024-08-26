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При атаке дронов ВСУ на Саратов пострадали четыре жителя

10:03, 26 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При атаке дронов ВСУ на Саратов пострадали четыре жителя
10:03, 26 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
154
0
#Украина\n#Россия\n#Саратовская область\n#дроны\n#беспилотники\n#нападение\n#пострадавшие\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: t.me/busargin_r
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Раненая женщина находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

Саратов. Саратовская область. От ударов украинских беспилотников ранения получили четыре жителя Саратова. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Саратовской области.

Сообщается, что одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, троим пострадавшим помощь оказали на месте. Как уточнил глава региона Роман Бусаргин, за ее жизнь борются врачи. По его данным, в результате атаки пострадал жилой комплекс на Предмостовой площади, повреждены несколько квартир.

Также сообщается, что дроны ударили по городу Энгельс и поселку Прибрежный Энгельсского района. Повреждены жилые здания и автомобили, люди не пострадали.

В Минобороны России ранее проинформировали, что в течение ночи на 26 августа силы ПВО сбили над Саратовской областью 9 беспилотников ВСУ. 

Ряд сетевых СМИ пишет, что речь идет о новых украинских дронах самолетного типа «Бобер».

10:03, 26 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
154
0
#Украина\n#Россия\n#Саратовская область\n#дроны\n#беспилотники\n#нападение\n#пострадавшие\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация