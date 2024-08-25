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Пятеро жителей Ракитного на Белгородчине погибли после обстрела ВСУ

13:49, 25 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пятеро жителей Ракитного на Белгородчине погибли после обстрела ВСУ
13:49, 25 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
85
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#военные\n#граница\n#обстрел\n#разрушения\n#газ\n#пострадавшие\n#гибель людей\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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Еще 12 человек были ранены

Ракитное. Белгородская область. После обстрела ВСУ в поселке Ракитное Белгородской области нашли пять тел мертвых жителей. 12 человек получили ранения, передает «Рен ТВ» со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова. 

В своем телеграм-канале губернатор написал, что среди пострадавших – трое детей и подростков. 12-летнему мальчику помощь оказали на месте, далее его будут лечить амбулаторно. Еще двоих детей с осколочными ранениями доставили в больницу.

Кроме того, в медучреждения Белгорода привезли семерых взрослых. Состояние четверых из них оценивается как тяжелое. Врачи прооперировали женщину с осколочным ранением брюшной полости, у троих мужчин - минно-взрывные и осколочные травмы.

Повреждены 10 частных домовладений, 2 коммерческих объекта, 4 автомобиля и газопровод. Без газа временно остались поселок Ракитное, а также села Борисполье и Новоленинское. 

13:49, 25 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
85
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#военные\n#граница\n#обстрел\n#разрушения\n#газ\n#пострадавшие\n#гибель людей\n#СВО\n#спецоперация