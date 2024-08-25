Пятеро жителей Ракитного на Белгородчине погибли после обстрела ВСУ

Ракитное. Белгородская область. После обстрела ВСУ в поселке Ракитное Белгородской области нашли пять тел мертвых жителей. 12 человек получили ранения, передает «Рен ТВ» со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.

В своем телеграм-канале губернатор написал, что среди пострадавших – трое детей и подростков. 12-летнему мальчику помощь оказали на месте, далее его будут лечить амбулаторно. Еще двоих детей с осколочными ранениями доставили в больницу.

Кроме того, в медучреждения Белгорода привезли семерых взрослых. Состояние четверых из них оценивается как тяжелое. Врачи прооперировали женщину с осколочным ранением брюшной полости, у троих мужчин - минно-взрывные и осколочные травмы.

Повреждены 10 частных домовладений, 2 коммерческих объекта, 4 автомобиля и газопровод. Без газа временно остались поселок Ракитное, а также села Борисполье и Новоленинское.