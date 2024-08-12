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Российские военные начали продвижение в Торецке Донецкой Народной Республики

16:36, 12 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные начали продвижение в Торецке Донецкой Народной Республики
16:36, 12 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
103
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#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
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Штурм облегчает переброска бригады ВСУ из города в Курскую область.

Торецк. ДНР. Штурмовики Вооруженных сил России наступают на противника в Торецке (до 2016 года – Дзержинске). О боях в этом городе Донецкой Народной Республики пишет ИА «Регнум»  со ссылкой на телеграм-канал «Военное дело».

По данным издания, наши бойцы продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-й дивизии. Отмечается, что оборона ВСУ ослабла после того, как одну из защищавших Торецк бригад перебросили на Курское направление.

Впервые о прорыве российских военных к городу сообщили 4 августа украинские СМИ. Они писали и о том, что установлен огневой контроль над населенным пунктом Нелиповка, а также о дальнейшем ухудшении ситуации в Нью-Йорке (Новгородское) ДНР.

Кроме того, о приближении российских военных к городу сообщал 6 августа британский эксперт Александр Меркурис.

А по мнению обозревателя немецкого издания Bild Юлиана Рёпке, ВСУ грозит окружение к юго-западу от Торецка. Восточнее Нью-Йорка в ДНР образовался выступ, причем российская армия продолжает наступать через этот поселок с юга и севера.

16:36, 12 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
103
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация