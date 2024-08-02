Владельцев телеграм-каналов с 10 тысячами подписчиков заставят регистрироваться в РКН

Москва. Закон, регулирующий работу мессенджеров, в том числе Telegram, одобрил 2 августа Совет Федерации. Документ предписывает владельцам каналов с аудиторией более 10 тыс. читателей сообщать о себе в Роскомнадзор, пишет «Интерфакс».

При отсутствии регистрации в РКН таким каналам запретят размещать рекламу и привлекать финансирование.

Кроме того, данный закон ограничивает использование СИМ-карт: гражданам РФ разрешается иметь их не более 20, иностранцам – максимум 10, в том числе корпоративных.

Операторов связи обяжут проверять достоверность сведений об абоненте до начала оказания услуг. Проверка должна быть осуществлена через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единую биометрическую систему (ЕБС), систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) МВД либо при подтверждении паспортных данных в организациях, определяемых правительством. Предоставившим недостоверные сведения о себе лицам услуги связи оказывать запрещается. Требования закона в отношении клиентов-россиян должны быть исполнены до 1 ноября 2025 года

Договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключен только очно и при наличии его данных в ЕБС. В договоре будет указываться номер IMEI-устройства, в котором используется СИМ-карта. Заключенные ранее договоры с иностранцами операторы связи должны привести в соответствие с законом до 1 июля 2025 года.

В новых регионах страны, а также на граничащих с ними территориях введение всех положений закона может отложено до 2030 года, решение об этом примет правительство.