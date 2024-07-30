45 жемчужин нашли в устрице с Сахалина

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. На острове Сахалин нашли устрицу, в которой образовалось рекордное количество жемчужин – 45 штук. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на информагентство SakhalinMedia.

Раковину выловил местный житель в лагуне Буссе. Видео разместил канал одного из туристических клубов.

«Устрица-рекордсмен была просто нашпигована жемчугом. Мы перестали уже удивляться после десятка», — заявил на видео автор находки. О стоимости найденных в моллюске жемчужин не сообщается.