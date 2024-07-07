На предстоящей неделе в ряде городов России ожидаются новые рекорды жары

Москва. На следующей неделе в ряде российских регионов снова ожидаются рекорды аномально высокой температуры. Об этом пишет «МИР24».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что вскоре в Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях воздух прогреется до +40…+42 градусов по Цельсию. Столбик термометра в Краснодарском крае поднимется до +39…+41 градусов. В Бурятии ожидается до +37 градусов тепла, в Забайкалье — до +35 градусов, в Амурской области — до +36 градусов.

Отмечается, что в Ростовской области и в Ставропольском крае также ожидаются сильные дожди и грозы, а скорость ветра достигнет 23-25 м/с.