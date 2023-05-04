Один из создателей бронемашины «Тигр» проведет в колонии 4 года

Москва. Бывшего начальника ФГУ 21-го НИИ Минобороны полковника Андрея Колтукова отправили в колонию общего режима на 4 года. Приговор вынес 235-1 Гарнизонный военный суд, сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Также офицеру запретили в течение двух лет занимать определенные должности и наложили на него штраф в 6,7 млн рублей.

В вину военному вменили фиктивное трудоустройство пятерых сотрудников. Они числились лаборантами, но реальной работы не выполняли. Между тем им было выплачено более 6,8 млн рублей. Эти действия суд квалифицировал по части 3 статьи 285 УК России («Превышение полномочий с причинением тяжких последствий»).

Вину Колтуков не признал, однако частично погасил ущерб.

21-й НИИ Минобороны, который возглавлял подсудимый, известен разработками военной техники, в частности, бронеавтомобиля «Тигр». По информации ряда СМИ, Колтуков лично участвовал в создании данной машины, за что был отмечен государственными наградами.