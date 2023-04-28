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Россия останется на Международной космической станции до 2028 года

22:03, 28 апреля, 2023
Россия останется на Международной космической станции до 2028 года
22:03, 28 апреля, 2023
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#космос\n#вселенная
Фото: unsplash.com (NASA)
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Россия взяла на себя обязательство оставаться на МКС до 2028 года, отказавшись от плана покинуть околоземную орбитальную лабораторию в следующем году. Об этом пишет UPI.com.
NASA в среду объявило, что Россия будет «поддерживать продолжение эксплуатации станции» еще в течение пяти лет, США, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства — до 2030 года.
«Партнеры по МКС взяли на себя обязательство продлить эксплуатацию этой уникальной платформы на низкой околоземной орбите, где более 22 лет люди жили и работали на благо человечества, проводя передовые научные исследования в условиях микрогравитации», — заявили в NASA.

NASA продолжит работать со своими партнерскими агентствами, чтобы обеспечить непрерывное присутствие на низкой околоземной орбите, а также безопасный и упорядоченный переход с космической станции на коммерческие платформы в будущем.

Подготовил Илья Широбоков в рамках межрегионального конкурса «Перевод в поле многоязычия» 2022-2023 гг.

22:03, 28 апреля, 2023
0
#космос\n#вселенная