Официальный Берлин принял решение об очередной массовой высылке российских дипломатов

Москва. Власти Федеративной Республики Германия приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических миссий. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили о всестороннем осуждении этого шага, который, по заявлению МИДа, «продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение».

Министерство иностранных дел России незамедлительно объявило о принятии ответных мер в отношении германского дипломатического корпуса.

«В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о «зеркальной» высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чём был официально уведомлен Посол ФРГ в России Г. фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.