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Официальный Берлин принял решение об очередной массовой высылке российских дипломатов

15:55, 22 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Официальный Берлин принял решение об очередной массовой высылке российских дипломатов
15:55, 22 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
34
0
#Москва\n#Берлин\n#дипломатия\n#санкции\n#международные отношения
Фото: vk.com/mid
34
0

МИД России объявил о «зеркальном» ответе.

Москва. Власти Федеративной Республики Германия приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических миссий. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили о всестороннем осуждении этого шага, который, по заявлению МИДа, «продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение».

Министерство иностранных дел России незамедлительно объявило о принятии ответных мер в отношении германского дипломатического корпуса.

«В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о «зеркальной» высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чём был официально уведомлен Посол ФРГ в России Г. фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года», — говорится в сообщении.

15:55, 22 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
34
0
#Москва\n#Берлин\n#дипломатия\n#санкции\n#международные отношения