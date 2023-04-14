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Российские разведчики под Херсоном угнали танк Leopard

10:08, 14 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Российские разведчики под Херсоном угнали танк Leopard
10:08, 14 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
1456
0
#Украина\n#военные\n#СВО\n#техника\n#танк\n#спецоперация
Фото: twitter.com/Deutsches_Heer
1456
0

Из-за невозможности вывезти трофей в тыл, машину пришлось утопить в болоте.

Геническ. Херсонская область. Вооруженные силы Украины начали применять немецкие танки Leopard на Херсонском направлении. Один из них российским военным даже удалось захватить, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал командир одного из его подразделений добровольческого батальона «Сокол», российские блокпосты уже попадали под обстрелы из пушек «Леопардов», танки из ФРГ видели многие бойцы.

Более того, один Leopard российские разведчики сумели угнать. Однако вывезти его с подконтрольной ВСУ территории не удалось, машину затопили в болоте.

Напомним, в конце января одна из энергетических компаний назначила премию в 5 млн рублей российским военным, которые первыми отобьют у противника немецкий танк «Леопард». Также свои награды обещали военные блогеры и губернатор Забайкалья Александр Осипов. Правда, последний готов выплатить 3 млн рублей только в случае, если машину захватят земляки.

10:08, 14 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
1456
0
#Украина\n#военные\n#СВО\n#техника\n#танк\n#спецоперация