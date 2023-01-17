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«Росэнергоатом»: ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС

11:52, 17 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
«Росэнергоатом»: ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС
11:52, 17 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Украина\n#Россия\n#военные\n#спецоперация\n#обстрел\n#диверсии\n#нападение\n#АЭС
Фото: vk.com/rt_russian
104
0

Советник гендиректора концерна назвал причину затишья.

Энергодар. Запорожская область. Украинские военные больше не ведут огонь по Запорожской АЭС, заявили в «Росэнергоатоме». Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству советник гендиректора концерна Ренат Карчаа, причиной тому не является недостаток боеприпасов. У Киева их достаточно в связи с постоянным подвозом с Запада. ВСУ опасаются ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пояснил Карчаа.

«Поэтому остается один вывод: они поняли, что в случае продолжения безумной артиллерийской вакханалии в отношении Запорожской АЭС и города Энергодара будут получать ответ, причем достаточно болезненный», — приводит агентство слова советника.

Напомним, обстрелы станции велись летом и осенью 2022 года. Также ВСУ предпринимали попытки высадки десанта в окрестностях ЗАЭС с целью ее захвата. Посетившие атомный объект в сентябре представители МАТАТЭ уклонились от ответа, кто и с какой целью пытается его уничтожить, зафиксировав лишь сам факт наличия повреждений. Кроме того, на Запорожской АЭС были выявлены информаторы и наводчики ВСУ. Среди них – бывший руководитель станции и один из инженеров. 

11:52, 17 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
104
0
#Украина\n#Россия\n#военные\n#спецоперация\n#обстрел\n#диверсии\n#нападение\n#АЭС