«Росэнергоатом»: ВСУ прекратили обстрелы Запорожской АЭС

Энергодар. Запорожская область. Украинские военные больше не ведут огонь по Запорожской АЭС, заявили в «Росэнергоатоме». Об этом сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству советник гендиректора концерна Ренат Карчаа, причиной тому не является недостаток боеприпасов. У Киева их достаточно в связи с постоянным подвозом с Запада. ВСУ опасаются ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пояснил Карчаа.

«Поэтому остается один вывод: они поняли, что в случае продолжения безумной артиллерийской вакханалии в отношении Запорожской АЭС и города Энергодара будут получать ответ, причем достаточно болезненный», — приводит агентство слова советника.

Напомним, обстрелы станции велись летом и осенью 2022 года. Также ВСУ предпринимали попытки высадки десанта в окрестностях ЗАЭС с целью ее захвата. Посетившие атомный объект в сентябре представители МАТАТЭ уклонились от ответа, кто и с какой целью пытается его уничтожить, зафиксировав лишь сам факт наличия повреждений. Кроме того, на Запорожской АЭС были выявлены информаторы и наводчики ВСУ. Среди них – бывший руководитель станции и один из инженеров.