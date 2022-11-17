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Артобстрелы Запорожской АЭС корректировал инженер станции

15:14, 17 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
Артобстрелы Запорожской АЭС корректировал инженер станции
15:14, 17 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
213
0
#Украина\n#Россия\n#военные\n#диверсии\n#обстрел\n#АЭС\n#спецоперация
Фото: pixabay.com
213
0

Ранее в такой же деятельности уличили гендиректора атомной электростанции.

Энергодар. Запорожская область. Инженер физической защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оказался корректировщиком огня украинской артиллерии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Источник рассказал агентству, что на допросе задержанный признался в систематической передаче секретных сведений сотруднику спецслужб Украины с самого начала спецоперации. 

В частности, он сообщал точные места дислокации российских военных и данные о посещавших станцию сотрудниках Росатома.

Также инженер информировал ВСУ о местах попаданий артиллерийских снарядов, то есть корректировал огонь.

Напомним, 4 октября за подобную деятельность гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова выдворили за пределы контролируемой российскими военными территории.

15:14, 17 ноября, 2022
Евгений Кандаков
журналист
213
0
#Украина\n#Россия\n#военные\n#диверсии\n#обстрел\n#АЭС\n#спецоперация