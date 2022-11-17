Артобстрелы Запорожской АЭС корректировал инженер станции

Энергодар. Запорожская область. Инженер физической защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оказался корректировщиком огня украинской артиллерии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Источник рассказал агентству, что на допросе задержанный признался в систематической передаче секретных сведений сотруднику спецслужб Украины с самого начала спецоперации.

В частности, он сообщал точные места дислокации российских военных и данные о посещавших станцию сотрудниках Росатома.

Также инженер информировал ВСУ о местах попаданий артиллерийских снарядов, то есть корректировал огонь.

Напомним, 4 октября за подобную деятельность гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова выдворили за пределы контролируемой российскими военными территории.