Железный занавес: европейские страны начали под разными предлогами затруднять въезд россиянам

Москва. Россияне начали сталкиваться со всё большими трудностями при попытках посетить государства Евросоюза. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов, сообщает RT со ссылкой на ТАСС.

В частности, страны ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для наших соотечественников. А некоторые государства выдвигают заведомо невыполнимые условия для выдачи виз. В частности, они требуют оплаты визовых сборов через западные банки или оформления иностранных медицинских страховых полисов, что невозможно из-за введенных ранее санкций.

Кроме того, запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.

Агентство отмечает, что 11 января Швейцария отказалась выдавать визы владельцам паспортов, выданных на новых территориях России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).