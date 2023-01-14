Звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова уволили из МХТ имени Чехова

Москва. Актера Дмитрия Назарова, известного по сериалу «Кухня», уволили из МХТ им. Чехова, в котором он работал с 2003 года. Об этом пишут «Известия» со слов замдиректора театра по связям с общественностью Вадима Верника.

Также под увольнение из театра попала его супруга Ольга Васильева.

Ранее между худруком театра Константином Хабенским и Дмитрием Нзаровым состоялся разговор, после которого было принято соответствующее решение.

Накануне был отменен спектакль в Нижнем Тагиле, в котором должна была играть супружеская пара. Сообщается, что причиной этому стали непатриотичные высказывания актера по поводу спецоперации, что вызвало недовольство местных жителей.