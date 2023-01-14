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Звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова уволили из МХТ имени Чехова

15:50, 14 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова уволили из МХТ имени Чехова
15:50, 14 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
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0
#театр\n#СВО\n#актеры
Фото: unsplash.com (Rob Laughter)
635
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Ранее жители Нижнего Тагила высказались против выступления актера из-за его критики СВО.

Москва. Актера Дмитрия Назарова, известного по сериалу «Кухня», уволили из МХТ им. Чехова, в котором он работал с 2003 года. Об этом пишут «Известия» со слов замдиректора театра по связям с общественностью Вадима Верника.

Также под увольнение из театра попала его супруга Ольга Васильева.

Ранее между худруком театра Константином Хабенским и Дмитрием Нзаровым состоялся разговор, после которого было принято соответствующее решение. 

Накануне был отменен спектакль в Нижнем Тагиле, в котором должна была играть супружеская пара. Сообщается, что причиной этому стали непатриотичные высказывания актера по поводу спецоперации, что вызвало недовольство местных жителей. 

15:50, 14 января, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
635
0
#театр\n#СВО\n#актеры