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Штат Вооруженных сил России станет больше на 137 тысяч

17:49, 25 августа, 2022
Евгений Кандаков
Штат Вооруженных сил России станет больше на 137 тысяч
17:49, 25 августа, 2022
Евгений Кандаков
57
0
#Владимир Путин\n#армия\n#Минобороны\n#Вооруженные силы РФ\n#военные
Фото: vk.com/rt_russian
57
0

Указ об этом подписал Владимир Путин.

Москва. Штатная численность Вооруженных сил России увеличится на 137 тыс. Указ президента Владимира Путина об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает RT.

В результате общее количество военнослужащих достигнет 1 млн 150 тыс. человек. Штатная же численность ВС России составит почти 2 млн 40 тыс. единиц.

Документ вступит в силу 1 января 2023 года.

По данным на ноябрь 2017 года штатная численность ВС России составляла около 1 млн 903 тыс. единиц, из них военнослужащих – 1 млн 13 тыс. человек.

17:49, 25 августа, 2022
Евгений Кандаков
57
0
#Владимир Путин\n#армия\n#Минобороны\n#Вооруженные силы РФ\n#военные