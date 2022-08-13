Во Владивостоке начались ходовые испытания корвета «Резкий»

Владивосток. Во Владивостоке со сдаточной базы Амурского судостроительного завода на ходовые испытания вышел четвертый серийный корвет проекта 20380. Корабль с именем «Резкий» пополнит боевые ряды Тихоокеанского флота, сообщается на сайте амурской верфи.

Первый этап заводских ходовых испытаний будет включать испытания главной энергетической установки и всей механической части корабля, а также навигационного оборудования. Также планируются провести частичную проверку радиолокационных систем.

Отмечается, что на судне работает камбуз, моряки и заводские специалисты, ответственные за сдачу корабля, размещены «в приемлемых для жизни и работы условиях».

И добавим, многоцелевой корвет «Резкий» предназначен для противокорабельной борьбы в ближней и дальней морской зоне ВМФ России, а также поддержки высадки десанта. Корабль будет оснащен тактическими ракетами X-35, зенитным, артиллерийским, пулеметным и торпедным вооружением.