Среди жителей Москвы на выборах депутатов разыграют 100 машин

Москва. Ценные призы разыграют среди москвичей, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов. В частности, можно будет выиграть автомобили, сообщает официальный сайт мэра столицы.

Общее количество призов составит 600 тыс., в их числе – 100 машин. Также счастливчики могут получить от 3 до 10 тыс. призовых баллов, каждый из которых равен одному рублю. Их можно будет отоварить в магазинах продуктов, одежды и обуви, детских товаров, а также в аптеках, кафе и ресторанах, музеях и театрах, а также пожертвовать на благотворительность или пополнить транспортную карту «Тройка».

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве с 9 по 11 сентября.