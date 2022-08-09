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Среди жителей Москвы на выборах депутатов разыграют 100 машин

16:03, 09 августа, 2022
Евгений Кандаков
Среди жителей Москвы на выборах депутатов разыграют 100 машин
16:03, 09 августа, 2022
Евгений Кандаков
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0
#Москва\n#выборы\n#депутаты\n#голосование\n#онлайн\n#призы\n#лотерея
Фото: mos.ru
17
0

Общее количество призов может составить 600 тысяч, сообщили в мэрии столицы.

Москва. Ценные призы разыграют среди москвичей, которые проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов. В частности, можно будет выиграть автомобили, сообщает официальный сайт мэра столицы.

Общее количество призов составит 600 тыс., в их числе – 100 машин. Также счастливчики могут получить от 3 до 10 тыс. призовых баллов, каждый из которых равен одному рублю. Их можно будет отоварить в магазинах продуктов, одежды и обуви, детских товаров, а также в аптеках, кафе и ресторанах, музеях и театрах, а также пожертвовать на благотворительность или пополнить транспортную карту «Тройка».

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве с 9 по 11 сентября.

16:03, 09 августа, 2022
Евгений Кандаков
17
0
#Москва\n#выборы\n#депутаты\n#голосование\n#онлайн\n#призы\n#лотерея