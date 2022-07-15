Российские ракеты «Калибр» уничтожили участников совещания командиров ВСУ в Виннице

Москва. Российским военным удалось ликвидировать ряд высокопоставленных офицеров военно-воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта, удар был нанесен 14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» по зданию гарнизонного дома офицеров в Виннице. Там проходило совещание командования украинских ВВС с иностранными поставщиками. Обсуждались вопросы передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта авиатехники. Участники совещания были уничтожены, заявил Конашенков.

Большие группы живой силы противники ВКС России накрывали точечными ударами и в других районах проведения спецоперации. Так, около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники было уничтожено в Артемовске Донецкой народной республики.

Кроме того, до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников и 19 единиц вооружения и военной техники ликвидировано 14 июля в Харькове. Под удары высокоточного оружия попали пункты временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и нацбата «Кракен».