Власти Хабаровского края объявили режим ЧС

Хабаровск. Хабаровский край. Леса горят в Хабаровском крае. В связи с этим руководитель региона Михаил Дегтярев распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщает RT.

Тяжелая ситуация с возгораниями отмечается в 6 районах края, отметил Дегтярев. Губернатор призвал сотрудников экстренных служб принять все меры, чтобы не допустить гибели людей и выхода из строя важных объектов экономики.

Кстати, из-за массовых пожаров в тайге режим ЧС ввели также в Якутии. Кроме того, особый противопожарный режим объявили с 11 июля на территории Севастополя.