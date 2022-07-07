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Власти Хабаровского края объявили режим ЧС

11:02, 07 июля, 2022
Евгений Кандаков
Власти Хабаровского края объявили режим ЧС
11:02, 07 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#Хабаровск\n#лес\n#МЧС\n#чрезвычайные ситуации\n#пожары
Фото: minpriroda.sakha.gov.ru
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Причина – лесные пожары.

Хабаровск. Хабаровский край. Леса горят в Хабаровском крае. В связи с этим руководитель региона Михаил Дегтярев распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации, сообщает RT.

Тяжелая ситуация с возгораниями отмечается в 6 районах края, отметил Дегтярев. Губернатор призвал сотрудников экстренных служб принять все меры, чтобы не допустить гибели людей и выхода из строя важных объектов экономики.

Кстати, из-за массовых пожаров в тайге режим ЧС ввели также в Якутии. Кроме того, особый противопожарный режим объявили с 11 июля на территории Севастополя.

11:02, 07 июля, 2022
Евгений Кандаков
201
0
#Хабаровск\n#лес\n#МЧС\n#чрезвычайные ситуации\n#пожары