На Сахалине нашли пропавший 72 года назад советский бомбардировщик

Победино. Сахалинская область. Волонтеры Приморского поискового объединения «АвиаПоиск» обнаружили обломки потерпевшего крушение над Сахалином бомбардировщика Ту-2. Самолет разбился в 1950 году, пишет «Российская газета».

Кроме приморских поисковиков, в экспедиции участвовали их сахалинские коллеги из отряда с одноименным названием. Место, где произошла авиакатастрофа, находится в горном районе Смирныховского городского округа. Дойти до него смогли лишь трое из семи участников похода, остальные вынуждены были повернуть обратно.

На месте трагедии были найдены фрагменты воздушного судна. Заводской номер самолета на крышке капота левого мотора и номер двигателя полностью совпали с данными из архивов. Бортовую авиапушку участники экспедиции забрали с собой. Ее передадут в краеведческий музей села Победино Смирныховского района.

Бомбардировщик Ту-2 не вернулся с учебно-тренировочного задания 26 сентября 1950 года. Предполагают, что при выходе из облачности он ударился о гребень отрога горы, потерял часть хвостового оперения и управляемость. Через 300 метров самолет рухнул в распадок, по которому протекал ручей. Осыпи и потоки камней и грязи скрыли место аварии. Военные безрезультатно искали обломки и тела погибших членов экипажа в течение месяца.

На борту в момент аварии находились: командир воздушного судна старший лейтенант Иван Комличенко, штурман лейтенант Анатолий Чмырев, воздушный стрелок-радист сержант Владимир Курсалин и воздушный стрелок сержант Андрей Моржухин.

Участники экспедиции надеются с помощью Минобороны поднять и захоронить их останки, а также найти родственников летчиков.