Изъятых у контрабандистов бурых медвежат поселили в Оренбургском цирке

Оренбург. Оренбургская область. Российские таможенники конфисковали четверых бурых медвежат, которых контрабандисты перевозили через границу в Казахстан. Об этом сообщает «МИР24».

Медведи находились в двух тесных коробках на заднем сиденье легковой машины.

На время расследования животных изъяли и временно поместили в Оренбургский цирк, так как там есть специалисты, которые знают, как ухаживать за малышами. Медвежата уже освоились, они играют и откликаются на ласку.

По словам директора цирка Евгения Терещенко, браконьеры убили их мать, а может и сразу двух разных медведиц, потому что видно, что косолапые родились от двух разных пометов — они отличаются по цвету. Малышей изъяли из привычного места обитания и продали.

Сейчас двухмесячных Зиту и Гиту в цирке кормят молоком и кашей, а в соседней клетке сидят два мальчика — Чук и Гек, которые постоянно хотят куда-то залезть, что-нибудь схватить и погрызть.

Медвежата растут, и сотрудники цирка планируют скоро переселить их в более просторные вольеры, где будут качели и бревна. Им купят игрушки и ошейники для прогулок.