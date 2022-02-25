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Россия закрыла свое воздушное пространство для Великобритании

13:33, 25 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Россия закрыла свое воздушное пространство для Великобритании
13:33, 25 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#Россия\n#Великобритания\n#авиация\n#расписание рейсов\n#запреты\n#Украина
Фото: pixabay.com
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Ранее Лондон отказался принимать рейсы «Аэрофлота».

Москва. Британским самолетам придется летать в обход России. О закрытии воздушного пространства для авиакомпаний Соединенного Королевства объявили в Росавиации, пишет Лента.ру.

Запрет начал действовать 25 февраля с 11:00 МСК. Речь идет о воздушных судах, зарегистрированных в Великобритании или находящихся у лиц, связанных с этой страной, включая транзитные рейсы.

Данная мера является ответной. 24 февраля после начала военной операции на Украине Лондон запретил российской авиакомпании «Аэрофлот» выполнять рейсы в аэропорты Соединенного Королевства.

В дальнейшем Великобритания отказалась вести предложенные Росавиацией переговоры о восстановлении воздушного сообщения между странами.

13:33, 25 февраля, 2022
Евгений Кандаков
180
0
#Россия\n#Великобритания\n#авиация\n#расписание рейсов\n#запреты\n#Украина