Россия закрыла свое воздушное пространство для Великобритании

Москва. Британским самолетам придется летать в обход России. О закрытии воздушного пространства для авиакомпаний Соединенного Королевства объявили в Росавиации, пишет Лента.ру.

Запрет начал действовать 25 февраля с 11:00 МСК. Речь идет о воздушных судах, зарегистрированных в Великобритании или находящихся у лиц, связанных с этой страной, включая транзитные рейсы.

Данная мера является ответной. 24 февраля после начала военной операции на Украине Лондон запретил российской авиакомпании «Аэрофлот» выполнять рейсы в аэропорты Соединенного Королевства.

В дальнейшем Великобритания отказалась вести предложенные Росавиацией переговоры о восстановлении воздушного сообщения между странами.