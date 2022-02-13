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В Зеленогорске задержали мужчину за кражу 27 игрушек из автомата

11:40, 13 февраля, 2022
Андрей Поносов
В Зеленогорске задержали мужчину за кражу 27 игрушек из автомата
11:40, 13 февраля, 2022
Андрей Поносов
173
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#Красноярск\n#МВД\n#кража\n#дети\n#игрушки\n#игровые автоматы
Фото: pixabay
173
0

Ранее судимый красноярец хотел порадовать своих пятерых детей.

Зеленогорск. Красноярский край. Полицейские в Зеленогорске задержали местного жителя за кражу 27 мягких игрушек. Мужчина спустил в игровом автомате 450 рублей и решил забрать содержимое силой, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю.

О пропаже сообщила инкассатор службы по обслуживанию игровых устройств. Злоумышленника нашли по горячим следам. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Он воспитывает пятерых детей, которых и хотел порадовать подарками.

«Закинул туда 450 рублей, выиграл одну игрушку. Стало обидно. Ну, сломал дверцу», – рассказал похититель в полиции.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

11:40, 13 февраля, 2022
Андрей Поносов
173
0
#Красноярск\n#МВД\n#кража\n#дети\n#игрушки\n#игровые автоматы