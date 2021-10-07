В составе ВМФ России может появиться Арктический флот

Одной из его задач станет охрана Северного морского пути.



Москва. В Минобороны России рассматривают возможность создания нового крупного соединения военно-морских сил – Арктического флота. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству источник в ВМФ, основной задачей новой структуры станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья России. Сейчас оно находится в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов, отвлекая часть их сил от основных задач.

Корабли и вооружение для нового соединения выделят из состава Северного и Тихоокеанского флотов. Далее туда будет поступать спецтехника в арктическом исполнении.

Добавим, сейчас ВМФ России состоит из Балтийского, Тихоокеанского, Черноморского, Северного флотов, а также Каспийской флотилии.