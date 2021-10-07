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В составе ВМФ России может появиться Арктический флот

17:11, 07 октября, 2021
Евгений Кандаков
В составе ВМФ России может появиться Арктический флот
17:11, 07 октября, 2021
Евгений Кандаков
153
0
#Минобороны\n#море\n#Арктика\n#военные\n#корабли\n#флот
Фото: vk.com/mil
153
0

Одной из его задач станет охрана Северного морского пути.

Москва. В Минобороны России рассматривают возможность создания нового крупного соединения военно-морских сил – Арктического флота. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству источник в ВМФ, основной задачей новой структуры станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья России. Сейчас оно находится в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов, отвлекая часть их сил от основных задач.

Корабли и вооружение для нового соединения выделят из состава Северного и Тихоокеанского флотов. Далее туда будет поступать спецтехника в арктическом исполнении.

Добавим, сейчас ВМФ России состоит из Балтийского, Тихоокеанского, Черноморского, Северного флотов, а также Каспийской флотилии.

17:11, 07 октября, 2021
Евгений Кандаков
153
0
#Минобороны\n#море\n#Арктика\n#военные\n#корабли\n#флот
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