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У оленеводов Ямала появятся спутниковые телефоны

16:28, 19 июля, 2021
Евгений Кандаков
У оленеводов Ямала появятся спутниковые телефоны
16:28, 19 июля, 2021
Евгений Кандаков
95
0
#олени\n#тундра\n#связь\n#телефоны\n#Арктика\n#Ямал\n#ЯНАО
Фото: pixabay.com
95
0

Приборы облегчат поиск пастухов в случае болезней или несчастных случаев.

Яр-Сале. Ямало-Ненецкий автономный округ. В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа оленеводам раздадут спутниковые телефоны. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.

Всего пастухи получат 200 приборов, в которых будет предварительно оплачено 250 минут связи. Аппараты помогут определять местоположение пользователя при заболеваниях, несчастных случаях и других экстренных ситуациях.

Спутниковые телефоны будут выдавать осенью и зимой, когда оленеводы посещают населенные пункты.

В Ямальском районе выдали уже 681 аппарат. 80% семей, проживающих в тундре, получат технику для связи с «большой землей» к началу 2022 года.

 

16:28, 19 июля, 2021
Евгений Кандаков
95
0
#олени\n#тундра\n#связь\n#телефоны\n#Арктика\n#Ямал\n#ЯНАО