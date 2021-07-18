На Камчатке поселок накрыло комариным «смерчем»

Редкое явление природы запечатлели на видео жители Усть-Камчатского.

Усть-Камчатск. На поселок в Камчаткском крае обрушился «смерч» из комаров. Огромную тучу насекомых запечатлели на камеры жители Усть-Камчатского, сообщает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».

На кадрах видно, как полчища комаров собираются в гигантские столбы, напоминающие по форме воронки смерча. Усть-Камчатск окружен тундрой и болотами, поэтому «торнадо» из гнуса – здесь наблюдают ежегодно. Комариные полчища наводят ужас только на гостей края, местные относятся к ним спокойно.

Один из авторов видео сообщил, что несколько сотен метров ехал на своей машине в звенящем облаке, почти не видя дороги.

Как рассказала информагентству энтомолог Людмила Лобкова, опасности для людей такой «смерч» не несет. Это не что иное, как «брачные игры» комаров. «Это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того чтобы спариться», - отметила специалист.