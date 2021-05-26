Объем онлайн-продаж нелегального табака в России превысил полмиллиарда рублей

В сети найдено порядка 700 сайтов, предлагающих такую продукцию.



Москва. Эксперты оценили объем нелегального рынка табачной продукции и электронных сигарет в Рунете за 2020 год. Эта цифра составила свыше 500 млн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Group-IB.

Всего в Рунете найдено более 700 сайтов, предлагающих табачную продукцию, 260 из них продавали контрафактные и незаконно ввезенные в Россию изделия.

Часть продаж шла через мессенджеры и соцсети – выявлено около 100 специальных каналов и более 320 групп и аккаунтов.

Почти три четверти нелегального рынка составили продажи собственно сигарет, чуть больше четверти - табачных стиков, на электронные сигареты пришлись 1,3% рынка.

Суммарная прибыль онлайн-торговцев контрафактными сигаретами превысила в 2020 году 325 млн рублей. Как минимум 3,8 млн рублей заработали продавцы фальшивых табачных стиков. На контрабанде владельцы онлайн-магазинов нажили более 106 млн рублей. Ущерб государству и производителям от этой деятельности составил за год 1,1 млрд рублей.

Напомним, продажа сигарет без цифрового кода сейчас в России запрещена, равно как и реализация табачной и никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления в интернете.

Употребление табака вредит вашему здоровью.