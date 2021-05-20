Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид Половое воспитание: Как поговорить «Об ЭТОМ»‎ с ребенком? Лонгрид Расследование: как жителей Ижевска пытаются обмануть на поверке счётчиков Лонгрид

«Это будет не ГУЛАГ»: руководитель ФСИН предложил заменить гастарбайтеров осужденными

10:08, 20 мая, 2021
Евгений Кандаков
«Это будет не ГУЛАГ»: руководитель ФСИН предложил заменить гастарбайтеров осужденными
10:08, 20 мая, 2021
Евгений Кандаков
175
0
#ФСИН\n#инициативы\n#осужденные\n#строительство\n#ЖКХ\n#промышленность\n#мигранты\n#тюрьмы
Фото: pixabay.com
175
0

Работодатель должен будет предоставить таким сотрудникам условия для проживания с семьей и платить достойную зарплату.

Москва. Вернуть заключенных на объекты промышленности, ЖКХ и строительства предложил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы ФСИН, речь не идет о новом «ГУЛАГе». Работодателя обяжут предоставлять осужденным работникам условия для проживания с семьей либо общежитие и платить зарплату.

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия», - заявил Александр Калашников. Также он подчеркнул, что осужденные могут заместить гастарбайтеров, поток которых в Россию резко снизился в последние годы из-за коронавирусных ограничений и спада в экономике.

Кстати, заменить отбывание наказания в колонии принудительными работами сейчас имеют право 188 тысяч арестантов.

Напомним, ранее Минюст предлагал вывести исправительные учреждения за пределы городов.

10:08, 20 мая, 2021
Евгений Кандаков
175
0
#ФСИН\n#инициативы\n#осужденные\n#строительство\n#ЖКХ\n#промышленность\n#мигранты\n#тюрьмы