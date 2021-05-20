«Это будет не ГУЛАГ»: руководитель ФСИН предложил заменить гастарбайтеров осужденными

Работодатель должен будет предоставить таким сотрудникам условия для проживания с семьей и платить достойную зарплату.



Москва. Вернуть заключенных на объекты промышленности, ЖКХ и строительства предложил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы ФСИН, речь не идет о новом «ГУЛАГе». Работодателя обяжут предоставлять осужденным работникам условия для проживания с семьей либо общежитие и платить зарплату.

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия», - заявил Александр Калашников. Также он подчеркнул, что осужденные могут заместить гастарбайтеров, поток которых в Россию резко снизился в последние годы из-за коронавирусных ограничений и спада в экономике.

Кстати, заменить отбывание наказания в колонии принудительными работами сейчас имеют право 188 тысяч арестантов.

Напомним, ранее Минюст предлагал вывести исправительные учреждения за пределы городов.