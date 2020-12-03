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В российских городах может не остаться колоний и тюрем

14:15, 03 декабря, 2020
Евгений Кандаков
В российских городах может не остаться колоний и тюрем
14:15, 03 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#Минюст\n#ФСИН\n#нововведения\n#инициативы\n#правозащитники\n#СИЗО\n#тюрьмы
Фото: pixabay.com
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Их выведут за пределы населенных пунктов.

Москва. Министерство юстиции России решило убрать исправительные учреждения и следственные изоляторы за пределы городов. Как пишет РБК, об этом глава ведомства Константин Чуйченко рассказал телеканалу «Россия-24».
Министр объяснил эти планы необходимостью оптимизации системы ФСИН и пообещал, что сперва будет реализован пилотный проект.
Отдельные правозащитники уже высказали недовольство предложенной идеей. Как заявил РБК доктор юридических наук, эксперт Московской Хельсинской группы Илья Шаблинский, инициатива затруднит функционирование учреждений и ухудшит положение арестантов.
В частности, родственникам и адвокатам станет труднее встречаться с заключенными. Также в колонии и изоляторы станет дороже привозить продовольствие и письма, а подсудимых будет сложнее доставлять в суды, пояснил Шаблинский.
Напомним, только в городской черте Москвы функционируют 7 СИЗО: «Матросская тишина», «Бутырка», «Лефортово» и ряд менее известных.
14:15, 03 декабря, 2020
Евгений Кандаков
145
0
#Минюст\n#ФСИН\n#нововведения\n#инициативы\n#правозащитники\n#СИЗО\n#тюрьмы