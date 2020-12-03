В российских городах может не остаться колоний и тюрем

Их выведут за пределы населенных пунктов.



Москва. Министерство юстиции России решило убрать исправительные учреждения и следственные изоляторы за пределы городов. Как пишет РБК , об этом глава ведомства Константин Чуйченко рассказал телеканалу «Россия-24».

Министр объяснил эти планы необходимостью оптимизации системы ФСИН и пообещал, что сперва будет реализован пилотный проект.

Отдельные правозащитники уже высказали недовольство предложенной идеей. Как заявил РБК доктор юридических наук, эксперт Московской Хельсинской группы Илья Шаблинский, инициатива затруднит функционирование учреждений и ухудшит положение арестантов.

В частности, родственникам и адвокатам станет труднее встречаться с заключенными. Также в колонии и изоляторы станет дороже привозить продовольствие и письма, а подсудимых будет сложнее доставлять в суды, пояснил Шаблинский.

Напомним, только в городской черте Москвы функционируют 7 СИЗО: «Матросская тишина», «Бутырка», «Лефортово» и ряд менее известных.